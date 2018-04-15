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У США адвокат на знак протесту проти кліматичних змін вчинив самогубство, підпаливши себе

Самогубство чоловік вчинив як символ того, "що шкода від людської діяльності робить із Землею"
Відомий американський адвокат, 60-річний Девід Бакл загинув після того, як підпалив себе у парку Нью-Йорка на знак протесту проти зміни клімату.
У США адвокат на знак протесту проти кліматичних змін вчинив самогубство, підпаливши себе Фото: з вільних джерел

Рештки Девіда Бакла виявили у Проспект Парку в Брукліні.

У його передсмертній записці, знайденій поблизу, йшлося про те, що він вбиває себе, виливши на себе викопне паливо як символ того, "що шкода від людської діяльності робить із Землею", - повідомляє ВВС.

Він зазначив, що більшість людей нині дихає поганим повітрям і багато хто помирає передчасно.

Бакл був знаний також як правозахисник, що працював від імені ЛГБТ-спільноти, а також разом з декількома групами з захисту довкілля.

Його передсмертна записка була також відправлена емейлом декільком організаціям до суїциду.

"Моя передчасна смерть від палива показує, як ми чинимо із собою", — написав адвокат.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья готує позови до Європейського суду через погану якість повітря у низці країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, на початку року Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства колишнього генерала боснійських хорватів Слободана Праляка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціанистого калію.

 

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15 04 2018 12:25
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