У США через сварку двох гравців комп'ютерної гри спецназ застрелив сторонню людину

Поліція міста Вічита в американському штаті Канзас застрелила місцевого жителя Ендрю Фінча через помилкове повідомлення про захоплення заручників в його будинку.

З'ясувалося, що загиблий став жертвою сварки між двома незнайомими йому гравцями комп'ютерної гри Call of Duty, пише The New York Times.

Поліція приїхала до будинку 28-річного Фінча 28 грудня через повідомлення про те, що він нібито застрелив батька і взяв матір, брата і сестру в заручники. Коли група захоплення оточила будинок, Фінч відчинив вхідні двері. Через кілька секунд він був убитий. Поліція заявила, що чоловік не підкорився наказу негайно закласти руки за голову.

Після інциденту заступник начальника поліції Вічита Трой Лівінгстон повідомив, що Фінч був беззбройний. Пізніше з'ясувалося, що він помилково став жертвою своттінга – неправдивого повідомлення про злочин.

Як повідомляє ресурс про комп'ютерні ігри dexerto.com, все почалося зі сварки двох гравців Call of Duty, які погрожували один одному своттінгом. Один з чоловіків дійсно передав знайомому своттеру адресу другого. Той зателефонував у поліцію з неправдивим повідомленням про захоплення заручників, але назвав неправильну адресу, внаслідок чого поліція приїхала до будинку Ендрю Фінча. Жоден з двох гравців Call of Duty, які посварилися, не був знайомий з Фінчем.

29 грудня поліція Лос-Анжелеса повідомила про арешт Тайлера Барріса – як передбачається, саме він подзвонив в поліцію. За даними поліцейських, Барріс також причетний до випадків своттінга на початку грудня 2017 року і у вересні 2015-го. В обох випадках він дзвонив з повідомленнями про неправдиве замінування в місцях великого скупчення людей.

За даними ФБР, у США щороку відбувається близько чотирьохсот випадків своттінга. Деякі з них закінчувалися важкими травмами і навіть смертю жертви своттінга.

