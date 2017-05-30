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У США десять міст вимагають розпочати процедуру імпічменту Трампа

Відправною точкою стало звільнення Трампом Джеймса Комі
У США щонайменше десять органів місцевого самоврядування звернулись з офіційним запитом до законодавців у Конгресі, щоб розпочати процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа.
У США десять міст вимагають розпочати процедуру імпічменту Трампа Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

"Бруклін, штат Массачусетс, став десятим органом місцевого самоврядування, що прийняв резолюцію, яка закликає до імпічменту", - інформує Politico.

У цьому же штаті відповідну пропозицію внесли муніципалітети Кембриджа, Амхерста, Пелхама і Леверетта. Влада міста Ньютон наразі розглядає таку можливість. Ще один "осередок" імпічменту нинішнього глави Білого дому став штат Каліфорнія. Тут цю ініціативу підтримують міста Лос-Анджелес, Річмонд, Аламеда і Берклі.

Крім того, повідомляється, що в Чикаго міська рада розробила проект постанови, яку вже підтримав 31 представник місцевого самоврядування, вони ж стали співавторами документа. Ініціатори постанови у цьому зв'язку заявили, що відправною точкою стало звільнення Трампом Джеймса Комі з посади директора ФБР, який проводив розслідування проти його оточення. При цьому наголошується, що нинішній президент намагається перешкоджати розслідуванню.

Мета такої активності органів місцевого самоврядування, які в принципі не мають повноважень в питанні імпічменту, полягає в тому, щоб переконати Конгрес зробити перший крок до відсторонення Трампа. Йдеться про те, щоб розпочати розслідування, необхідне для визначення, чи є виправданими звинувачення для імпічменту президента.

Якщо Конгрес дійде висновків про доцільність цього кроку, відбувається процедура голосування в Палаті представників, де рішення приймається простою більшістю. Після цього голосування відбувається в Сенаті, який повинен набрати не менше двох третин голосів для затвердження цього рішення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.

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