CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Санта-Пола в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в будинок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США легкомоторний літак врізався у будинок: двоє осіб загинуло
За попередньою інформацією, він загорівся після аварії
Фото: twitter.com/VCFD_PIO
У результаті аварії загинуло двоє осіб, повідомляє ABC News.
За попередньою інформацією, він загорівся після аварії. Причина аварії наразі невідома.
Літак впав на склад, який розташований менш ніж в кілометрі від аеропорту.
Нагадаємо, що в північному Уельсі розбився літак ескадрильї Red Arrows Королівських повітряних сил Великої Британії.
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01 04 2018 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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