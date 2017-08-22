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У США новонароджену назвали на честь сонячного затемнення

Новонароджену американку назвали Eclipse (англ. "затемнення")
У Південній Кароліні дівчинку назвали Eclipsе, вона народилася за кілька годин до початку цього дивовижного явища.
У США новонароджену назвали на честь сонячного затемнення Фото: ABC News

Про це передає ABC News.

"Вау, моя донька народилася під час чогось, що трапляється раз на багато років. Це велика рідкість!" — заявив батько новонародженої.

Дитина народилася у місті Грінвілл. Її мати розповіла, що чекала на появу дівчинки на світ не раніше 3 вересня.

Нагадаємо, 21 серпня 2017 року відбулося повне сонячне затемнення. Його повну фазу можна було спостерігати виключно в США. Його вже навіть назвали "великим американським затемненням", адже смуга видимості повного затемнення пройшла через всю країну від узбережжя до узбережжя, вперше з 1918 року.

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22 08 2017 20:58
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