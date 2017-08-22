У США новонароджену назвали на честь сонячного затемнення

У Південній Кароліні дівчинку назвали Eclipsе, вона народилася за кілька годин до початку цього дивовижного явища.

Про це передає ABC News.

"Вау, моя донька народилася під час чогось, що трапляється раз на багато років. Це велика рідкість!" — заявив батько новонародженої.

Дитина народилася у місті Грінвілл. Її мати розповіла, що чекала на появу дівчинки на світ не раніше 3 вересня.

Нагадаємо, 21 серпня 2017 року відбулося повне сонячне затемнення. Його повну фазу можна було спостерігати виключно в США. Його вже навіть назвали "великим американським затемненням", адже смуга видимості повного затемнення пройшла через всю країну від узбережжя до узбережжя, вперше з 1918 року.