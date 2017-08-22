CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Південній Кароліні дівчинку назвали Eclipsе, вона народилася за кілька годин до початку цього дивовижного явища.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США новонароджену назвали на честь сонячного затемнення
Новонароджену американку назвали Eclipse (англ. "затемнення")
Фото: ABC News
Про це передає ABC News.
"Вау, моя донька народилася під час чогось, що трапляється раз на багато років. Це велика рідкість!" — заявив батько новонародженої.
Дитина народилася у місті Грінвілл. Її мати розповіла, що чекала на появу дівчинки на світ не раніше 3 вересня.
Нагадаємо, 21 серпня 2017 року відбулося повне сонячне затемнення. Його повну фазу можна було спостерігати виключно в США. Його вже навіть назвали "великим американським затемненням", адже смуга видимості повного затемнення пройшла через всю країну від узбережжя до узбережжя, вперше з 1918 року.
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22 08 2017 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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