У США вважають, що інформагентство в Катарі зламали хакери з РФ

В Катарі знаходиться одна з найбільших американських військових баз в регіоні

Американські спецслужби вважають, що російські хакери зламали державне інформагентство Катару і опублікували там підроблене новинне повідомлення, яке сприяло кризі у відносинах цієї держави з найближчими союзниками.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Відзначається, що ФБР недавно направило групу слідчих, щоб допомогти уряду Катару розслідувати ймовірну хакерську атаку.

За інформацією агентства, дані, зібрані спецслужбами США, вказують на те, що за вторгненням стоять саме російські хакери.

Також повідомляється, що в Катарі знаходиться одна з найбільших американських військових баз в регіоні.

Офіційні особи США кажуть, що мета Росії, мабуть, полягає в тому, щоб викликати розкол серед США і їхніми союзників.

При цьому агентство пише, що поки не ясно, чи стоять за зломом ті ж російські хакери, які втрутилися в вибори в США в 2016 році.

ФБР і ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Прес-секретар посольства Катару в Вашингтоні заявила, що розслідування триває, і його результати будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.