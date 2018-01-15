У США видали попередження через спалах кору в Україні
Про це повідомляється на сайті відомства.
"Посадовці з охорони здоров’я в Україні повідомляють про спалах кору… Центр рекомендує мандрівникам в Україні захистити себе, перевіривши, чи були вони вакциновані від кору. Перед від'їздом із Сполучених Штатів, діти (від 6 до 11 місяців) повинні мати 1 дозу вакцини MMR (кір, паротит та краснуха), а дорослі та діти старше 1 року повинні мати 2 дози вакцини MMR, з інтервалом у, принаймні, 28 днів", - йдеться у повідомленні.
Видане повідомлення належить до першого рівня. Це означає, що необхідно дотримуватися звичайних правил для запобігання захворювання.
Другий і третій рівні стосуються більших пересторог або уникнення подорожей до країн із спалахами хвороб.
Нагадаємо, що станом на 15 січня у київських школах відсутні 20% учнів, або майже 55 тисяч дітей.
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