У США задумалися посилити контроль над криптовалютами

Влада США має намір розглянути нові правила, яких посилять федеральний контроль над криптовалютою.

Про це пише Reuters.

Так, у Сенаті і Палаті представників наростає прагнення боротьби з ризиками, які представляють криптовалюти для інвесторів і фінансової системи.

"Немає сумнівів у тому, що існує необхідність у нормативно-правовій базі", - заявив сенатор-республіканець, член банківського комітету Сенату Майк Раундс.

Зокрема, американських законодавців турбує спекулятивна торгівля та інвестиції в криптовалюти. Деякі з них закликають до регулювання цифрових активів як цінних паперів, у результаті чого інвестори в криптовалюти також опиняться під захистом Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

"Я абсолютний прихильник вільного ринку, тому не хочу регулювання, але якщо мова йде про валюту, яка може дестабілізувати всю економіку, нам доведеться про це поговорити", - заявив член Палати представників від Республіканської партії Дейв Брет.

Відзначається, що на даний момент цифрові активи знаходяться в так званій сірій зоні правового поля, у різних ситуаціях потрапляючи під регулювання SEC, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), міністерства фінансів США, Федрезерву або влади штатів.

Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.