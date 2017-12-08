У США зірвали джекпот $393 млн

Джекпот став п'ятим за величиною за 15 років існування Mega Millions

У США в лотереї Mega Millions було розіграно джекпот на суму $393 млн.

Виграшний квиток було продано в передмісті Чикаго, штат Іллінойс, повідомляє NBC News.

Джекпот став п'ятим за величиною за 15 років існування Mega Millions.

У лотерею Mega Millions грають у 44 з 50 штатів Америки з 2002 року. Її рекордний джекпот на суму $656 млн виграли в березні 2012 року. Другий за величиною джекпот на суму $648 млн розіграли в грудні 2013 року. Третім став джекпот у липні 2016 року - тоді на виграшний квиток припало $540 млн.

Друга велика американська лотерея - Powerball. Зараз її джекпот становить $356 млн, переможця поки що не виявили. Рекордний джекпот Powerball на суму майже $1,6 млрд було розіграно в січні 2016 року між трьома переможцями.

Нагадаємо, що 47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі.