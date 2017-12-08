Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США зірвали джекпот $393 млн

Джекпот став п'ятим за величиною за 15 років існування Mega Millions
У США в лотереї Mega Millions було розіграно джекпот на суму $393 млн.
У США зірвали джекпот $393 млн Фото: Reuters

Виграшний квиток було продано в передмісті Чикаго, штат Іллінойс, повідомляє NBC News.

Джекпот став п'ятим за величиною за 15 років існування Mega Millions.

У лотерею Mega Millions грають у 44 з 50 штатів Америки з 2002 року. Її рекордний джекпот на суму $656 млн виграли в березні 2012 року. Другий за величиною джекпот на суму $648 млн розіграли в грудні 2013 року. Третім став джекпот у липні 2016 року - тоді на виграшний квиток припало $540 млн.

Друга велика американська лотерея - Powerball. Зараз її джекпот становить $356 млн, переможця поки що не виявили. Рекордний джекпот Powerball на суму майже $1,6 млрд було розіграно в січні 2016 року між трьома переможцями.

Нагадаємо, що 47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.