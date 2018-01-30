У США зізналися, що використали Forbes для "кремлівської доповіді"

Американські урядовці додавали до списку тих росіян, чиї активи складають один мільярд доларів та більше

Міністерство фінансів США використало рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини "кремлівської доповіді".

Це підтвердив представник відомства сайту BuzzFeed News.

"Імена та активи олігархів у незасекреченій частині доповіді були відібрані на основі об'єктивних критеріїв із загальнодоступних джерел", - розповів представник Мінфіну США на умовах анонімності.

Іншим джерелом для відомства під час складання переліку росіян стала англомовна версія сайту kremlin.ru, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що американські урядовці додавали до списку тих росіян, чиї активи складають один мільярд доларів та більше. За їхніми словами, вони використали такий критерій відбору через відсутність чіткого пояснення слова "олігарх".

Водночас у Мінфіні відмовилися коментувати секретну частину списку, бо у ній є інформація про "інших осіб, яких ми вважаємо важливими, але для опису їхніх ролей та обов’язків деяких з них були необхідні засекречені дані".

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

Усього до списку потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — голова адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснєфті" Ігор Сєчін, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Президент Росії Володимир Путін назвав так званий "кремлівський звіт" США "недружнім актом".