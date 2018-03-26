У столичній підземці відмовилися розмістити соціальну рекламу щодо рівності

У Києві відмовляються безкоштовно встановити соціальну рекламу в метро.

КП "Київський метрополітен" відмовилося розмістити соціальну рекламу від організаторів фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, повідомляє "Хмарочос" з посиланням на слова дизайнера проекту Варвари Перекрест.

"Місця для людей з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО, мігрантів, мусульманів, бездомних, людей які зазнали насильства, лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерних людей, інтерсексів, квірів, трансгендерних людей, ромів, веганів, анархістів, людей з ВІЛ, людей з вадами слуху та зору, феміністок, колишніх ув’язнених, атеїстів, наркозалежних та інших", - такі написи мали з’явитися на вікнах вагонів, пише "Хмарочос". На склі дверей повинні були розміститися написи "Не відвертатись" та "Не принижувати".

За словами Варвари Перекрест, у метрополітені організаторам Docudays UA повідомили, що не вважають ці наліпки соціальною рекламою, і запропонували розмістити їх як комерційну рекламу. Але в організаторів фестивалю на це не вистачило коштів.

Згодом радниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон спростувала ці заяви, повідомивши, що розміщення реклами у вагонах метро є компетенцією КП "Київреклама". Втім, арт-директор Docudays UA Роман Бондарчук підтвердив, що саме у КП "Київський метрополітен" відмовились розміщувати написи у якості соціальної реклами.