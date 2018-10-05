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У столичному Гідропарку горів спортивний зал

Площа пожежі становила 300 кв. м
У київському Гідропарку горіла будівля спортзалу.
У столичному Гідропарку горів спортивний зал Фото: http://kyiv.dsns.gov.ua

"10 травня о 13:10 надійшло повідомлення про пожежу на острові Гідропарк, що в Дніпровському районі столиці. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що загоряння виникло в окремій одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м", –  повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Києва.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Наголошується, що через 40 хвилин після надходження сигналу про пожежу займання вдалося локалізувати. О 14:05 пожежу ліквідували.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Потерпілих і загиблих під час пожежі немає. До ліквідації пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

У прес-службі столичної підземки заявляють, що пожежа не вплинула на роботу метро, станція "Гідропарк" працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.

 

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10 05 2018 14:38
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