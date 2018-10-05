У столичному Гідропарку горів спортивний зал

У київському Гідропарку горіла будівля спортзалу.

"10 травня о 13:10 надійшло повідомлення про пожежу на острові Гідропарк, що в Дніпровському районі столиці. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що загоряння виникло в окремій одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м", – повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Києва.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Наголошується, що через 40 хвилин після надходження сигналу про пожежу займання вдалося локалізувати. О 14:05 пожежу ліквідували.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Потерпілих і загиблих під час пожежі немає. До ліквідації пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

У прес-службі столичної підземки заявляють, що пожежа не вплинула на роботу метро, станція "Гідропарк" працює в звичайному режимі.