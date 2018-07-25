У столичному метро закликають обмінювати сині жетони

З 1 вересня 2018 року сині жетони не підлягатимуть обміну і кошти за них не повертатимуться

У київському метрополітені закликали жителів столиці обміняти до кінця місяця сині жетони, куплені за старою ціною по 5 гривень, на нові зелені без доплати.

"Якщо у вас залишилися сині жетони, найвигідніше до кінця липня обміняти їх на зелені без доплати", - йдеться у повідомленні метрополітену у Twitter.

Обмін одного синього жетона в липні можна здійснити в касах станцій метро. Але два і більше жетони обміняють лише в сервісних центрах підземки: на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2).

У метрополітені наголошують, що з 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах і з доплатою. З 1 вересня 2018 року сині жетони не підлягатимуть обміну і кошти за них не повертатимуться.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.