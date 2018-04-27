У столичному Музеї історії України у Другій світовій війні сталася пожежа

У Києві в приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.

Рятувальники евакуювали 250 осіб, постраждалих немає, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Як виявилося, в одному із залів на другому поверсі музею відбувся спалах підвісного світильника і стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників працівники музею намагалися самотужки загасити вогонь за допомогою вогнегасника", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю о 12:37 на місце події пожежники розпочали гасіння, й о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою двох порошкових вогнегасників.

На місце події виїжджали п'ять одиниць основної пожежно-рятувальної техніки і 25 працівників особового складу.

Причину виникнення пожежі та збитки з'ясовують правоохоронці.