У столичному Музеї історії України у Другій світовій війні сталася пожежа
Рятувальники евакуювали 250 осіб, постраждалих немає, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Як виявилося, в одному із залів на другому поверсі музею відбувся спалах підвісного світильника і стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників працівники музею намагалися самотужки загасити вогонь за допомогою вогнегасника", - йдеться в повідомленні.
По прибуттю о 12:37 на місце події пожежники розпочали гасіння, й о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою двох порошкових вогнегасників.
На місце події виїжджали п'ять одиниць основної пожежно-рятувальної техніки і 25 працівників особового складу.
Причину виникнення пожежі та збитки з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що в Чернігові виникла пожежа в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".
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