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У столичному Музеї історії України у Другій світовій війні сталася пожежа

Рятувальники евакуювали 250 осіб, постраждалих немає
У Києві в приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.
У столичному Музеї історії України у Другій світовій війні сталася пожежа Фото: dsns.gov.ua

Рятувальники евакуювали 250 осіб, постраждалих немає, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Як виявилося, в одному із залів на другому поверсі музею відбувся спалах підвісного світильника і стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників працівники музею намагалися самотужки загасити вогонь за допомогою вогнегасника", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю о 12:37 на місце події пожежники розпочали гасіння, й о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою двох порошкових вогнегасників.

На місце події виїжджали п'ять одиниць основної пожежно-рятувальної техніки і 25 працівників особового складу.

Причину виникнення пожежі та збитки з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що в Чернігові виникла пожежа в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".

 

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27 04 2018 15:56
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