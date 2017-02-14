У суді оприлюднили нове відео розстрілів на Майдані
Його суду надали представники потерпілих, повідомляє Громадське.
Сьогодні, 14 лютого, відео продемонстроване під час засідання у Святошинському райсуді Києва, було долучене до справи.
На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами. На відео можна розгледіти спалахи і порохові гази з-за барикади - вогонь ведуть особи в чорній формі - і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській.
Саме за ці барикади відходили і перебували там тривалий час, зокрема, особи у формі спецпідрозділу "Беркут".
Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.
На думку прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Романа Псюка, ці кадри свідчать про те, що наступу з боку протестувальників не було. Метою було підпалити шини і створити димову завісу.
Зі свого боку, адвокат екс-бійців "Беркута" Марінченка і Аброськіна Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації.
Горошинський також вважає, що на суд чиниться тиск.
Нагадаємо, 48 людей загинули в результаті розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 80 людей отримали поранення саме від обстрілів з боку "Беркуту". Всі злочини, вчинені під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка налічує 89 кримінальних проваджень. В них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).
Раніше iPress.ua повідомляв, про 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", які отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на тимчасове проживання.
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