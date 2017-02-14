13 "беркутівців" підозрюваних у розстрілах на Майдані отримали громадянство Росії
"21 оголошені у розшук. До РФ були направлені клопотання з проханням про арешт. Станом на сьогодні, ми отримали відповіді по 15 особах. Двоє отримали вид на проживання, 13 отримали громадянство РФ. Щодо шести очікуємо відповіді", - повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк, інформує Громадське.
Наразі лише п'ятеро "беркутівців" знаходяться на лаві підсудних. Справа щодо них слухається вже півтора роки в Святошинському суді Києва.
Раніше військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у серпні 2014 правоохоронці планували затримання 20 "беркутівців", підозрюваних у розстрілі учасників Революції Гідності, проте напередодні операції вони покинули територію країни.
За його словами, "беркутівців" або отримали команду, або були попереджені.
Раніше iPress.ua повідомляв про дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків