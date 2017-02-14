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13 "беркутівців" підозрюваних у розстрілах на Майдані отримали громадянство Росії

Наразі лише п'ятеро "беркутівців" знаходяться на лаві підсудних
13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на тимчасове проживання.
13 "беркутівців" підозрюваних у розстрілах на Майдані отримали громадянство Росії Фото:espreso.tv

"21 оголошені у розшук. До РФ були направлені клопотання з проханням про арешт. Станом на сьогодні, ми отримали відповіді по 15 особах. Двоє отримали вид на проживання, 13 отримали громадянство РФ. Щодо шести очікуємо відповіді", - повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк, інформує Громадське.

Наразі лише п'ятеро "беркутівців" знаходяться на лаві підсудних. Справа щодо них слухається вже півтора роки в Святошинському суді Києва.

Раніше військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у серпні 2014 правоохоронці планували затримання 20 "беркутівців", підозрюваних у розстрілі учасників Революції Гідності, проте напередодні операції вони покинули територію країни. 

За його словами, "беркутівців" або отримали команду, або були попереджені.

Раніше iPress.ua повідомляв про дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії.

 
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14 02 2017 19:58
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