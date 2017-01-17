Підозрювані у вбивствах на Майдані "беркутівці" отримали російське громадянство

Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців

Дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії.

"Є офіційна відповідь від генеральної прокуратури РФ. Станом на даний момент, 10 екс-бійців спецроти "Беркут" отримали вже російське громадянство. Ще двоє осіб переховуються на території Російської Федерації", — заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Роман Псюк на судовому засіданні у справі Майдану , передає "Громадське".

Загалом, у розстрілах підозрюються 23 екс-працівників київського "Беркуту". 18 з них у розшуку, п'ятеро зараз на лаві підсудних. Справа щодо них слухається вже півтора роки в Святошинському суді Києва.

Екс-командир спецроти київсього "Беркуту" Дмитро Садовник, котрий втік з-під домашнього арешту у вересні 2014 отримав російське громадянство вже через два місяці після втечі.