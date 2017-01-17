Підозрювані у вбивствах на Майдані "беркутівці" отримали російське громадянство
"Є офіційна відповідь від генеральної прокуратури РФ. Станом на даний момент, 10 екс-бійців спецроти "Беркут" отримали вже російське громадянство. Ще двоє осіб переховуються на території Російської Федерації", — заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Роман Псюк на судовому засіданні у справі Майдану , передає "Громадське".
Екс-командир спецроти київсього "Беркуту" Дмитро Садовник, котрий втік з-під домашнього арешту у вересні 2014 отримав російське громадянство вже через два місяці після втечі.
Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.
Раніше iPress.ua повідомляв, що суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.
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