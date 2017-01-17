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Підозрювані у вбивствах на Майдані "беркутівці" отримали російське громадянство

Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців
Дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії.
Підозрювані у вбивствах на Майдані "беркутівці" отримали російське громадянство Фото:espreso.tv

"Є офіційна відповідь від генеральної прокуратури РФ. Станом на даний момент, 10 екс-бійців спецроти "Беркут" отримали вже російське громадянство. Ще двоє осіб переховуються на території Російської Федерації", — заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Роман Псюк на судовому засіданні у справі Майдану , передає "Громадське"

Загалом, у розстрілах підозрюються 23 екс-працівників київського "Беркуту". 18 з них у розшуку, п'ятеро зараз на лаві підсудних. Справа щодо них слухається вже півтора роки в Святошинському суді Києва.
 

Екс-командир спецроти київсього "Беркуту" Дмитро Садовник, котрий втік з-під домашнього арешту у вересні 2014 отримав російське громадянство вже через два місяці після втечі.

Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.

Раніше iPress.ua повідомляв, що суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.

Нагадаємо, 10 січня група невідомих зірвала судове засідання у Святошинському районному суді міста Києва у справі щодо п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", які підозрюються у розстрілі 48 учасників Майдану.

 

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17 01 2017 18:13
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