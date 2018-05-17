CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Світлодарську Бахмутського району в четвер уранці бойовики обстріляли навчальний заклад.
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У Світлодарську бойовики обстріляли школу, одну людину поранено, - ОНОВЛЕНО
Серед учителів та школярів постраждалих немає
Фото: avdeevka.city
"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї. Поранений один цивільний - він у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу", - написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Дітей розпустили по домівках, додає Жебрівський.
У школі повилітали вікна. Спеціалісти обстежують, чи є ще якісь пошкодження у навчальному закладі.
Артемівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом артилерійського обстрілу Світлодарська, повідомляє прес-служба прокуратури. Відомості за фактом обстрілу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.
Нагадаємо, що на сході України 200 тис. школярів змушені відвідувати школу в умовах проведення бойових дій.
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