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У Світлодарську бойовики обстріляли школу, одну людину поранено, - ОНОВЛЕНО

Серед учителів та школярів постраждалих немає
У Світлодарську Бахмутського району в четвер уранці бойовики обстріляли навчальний заклад.
У Світлодарську бойовики обстріляли школу, одну людину поранено, - ОНОВЛЕНО Фото: avdeevka.city

"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району.  "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї. Поранений один цивільний - він у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу", - написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. 


 
 

Дітей розпустили по домівках, додає Жебрівський.

У школі повилітали вікна. Спеціалісти обстежують, чи є ще якісь пошкодження у навчальному закладі.

Артемівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом артилерійського обстрілу Світлодарська, повідомляє прес-служба прокуратури. Відомості за фактом обстрілу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.
 
Нагадаємо, що на сході України 200 тис. школярів змушені відвідувати школу в умовах проведення бойових дій.
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17 05 2018 13:42
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