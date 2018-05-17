У Світлодарську бойовики обстріляли школу, одну людину поранено, - ОНОВЛЕНО

Серед учителів та школярів постраждалих немає

У Світлодарську Бахмутського району в четвер уранці бойовики обстріляли навчальний заклад.

"Сьогодні близько 9:30 проросійські наймити обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. "Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї. Поранений один цивільний - він у момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу", - написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.





Дітей розпустили по домівках, додає Жебрівський.

У школі повилітали вікна. Спеціалісти обстежують, чи є ще якісь пошкодження у навчальному закладі.

Артемівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом артилерійського обстрілу Світлодарська, повідомляє прес-служба прокуратури. Відомості за фактом обстрілу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.