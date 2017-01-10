CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії загинув командир 61-ї окремої Кіркенеської бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ Валерій Федянін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії російський командир підірвався на фугасі
Помер він вже у лікарні в Москві
Фото:Reuters
Про це повідомляє СеверПост.ru з посиланням на заяву його товаришів по службі.
Згідно з повідомленням, полковник підірвався на фугасі під час виконання бойового завдання.
Із зони конфлікту його евакуювали в Москву в військовий клінічний госпіталь імені Бурденка, однак від отриманих ран Федянін помер.
У Міністерстві оборони РФ поки не повідомляли про загибель російського військовослужбовця в Сирії.
Нагадаємо, наприкінці вересня бойовики угруповання "Ісламська держава" заявили, що взяли в заручники двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор.
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01 10 2017 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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