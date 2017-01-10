У Сирії російський командир підірвався на фугасі

Помер він вже у лікарні в Москві

У Сирії загинув командир 61-ї окремої Кіркенеської бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ Валерій Федянін.

Про це повідомляє СеверПост.ru з посиланням на заяву його товаришів по службі.

Згідно з повідомленням, полковник підірвався на фугасі під час виконання бойового завдання.

Із зони конфлікту його евакуювали в Москву в військовий клінічний госпіталь імені Бурденка, однак від отриманих ран Федянін помер.

У Міністерстві оборони РФ поки не повідомляли про загибель російського військовослужбовця в Сирії.

Нагадаємо, наприкінці вересня бойовики угруповання "Ісламська держава" заявили, що взяли в заручники двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор.