Бойовики ІДІЛ заявили, що взяли в заручники двох російських солдатів
Про це повідомило підконтрольне угрупованню агентство Amaq, пише SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів.
Зазначається, що один російський солдат був убитий.
Водночас, представник російської авіабази Хмеймім розповів агентству "Інтефакс", що інформація про захоплення в полон і загибелі російський військових в провінції Дейр-ез-Зор не відповідає дійсності.
"Ніяких інцидентів, пов'язаних із захопленням у полон або втратами військовослужбовців Збройних сил РФ в провінції Дейр-ез-Зор або в інших районах Сирії не було", - повідомив представник російської авіабази.
Нагадаємо, російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку терористів "Ісламської держави".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа