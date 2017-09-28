Бойовики ІДІЛ заявили, що взяли в заручники двох російських солдатів

Зазначається, що один російський солдат був убитий

Угруповання "Ісламська держава" взяло в заручники двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор.

Про це повідомило підконтрольне угрупованню агентство Amaq, пише SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів.

Зазначається, що один російський солдат був убитий.

Водночас, представник російської авіабази Хмеймім розповів агентству "Інтефакс", що інформація про захоплення в полон і загибелі російський військових в провінції Дейр-ез-Зор не відповідає дійсності.

"Ніяких інцидентів, пов'язаних із захопленням у полон або втратами військовослужбовців Збройних сил РФ в провінції Дейр-ез-Зор або в інших районах Сирії не було", - повідомив представник російської авіабази.

Нагадаємо, російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку терористів "Ісламської держави".