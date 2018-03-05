У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ

У Сирії після зльоту з авіабази "Хмеймім" розбився російський винищувач Су-30СМ, в результаті чого загинули 2 льотчики.

"За попередньою інформацією, причиною трагедії могло стати попадання в двигун птиці. Ніякого вогневого впливу на літак не було", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ, повідомляє "Интерфакс".

Наголошується, що катастрофа літака сталася в четвер, близько 09:45 за московським часом, над акваторією Середземного моря.

Нагадаємо, що в березні під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.