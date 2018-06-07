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У Таїланді помер рятувальник, який доставляв дітям у затоплену печеру кисень

За словами губернатора, завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху
Загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати групу дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон в Таїланді.
У Таїланді помер рятувальник, який доставляв дітям у затоплену печеру кисень Фото: ap.org

"Колишній військовий дайвер, який зголосився допомогти, помер минулої ночі близько 2 годин", - сказав журналістам на місці рятування заступник губернатора провінції Чіанг Рай Пассакорн Бооньялук, повідомляє ВВС. 

За даними ЗМІ, 38-річний офіцер ВМС Таїланду Самарн Кунан загинув на 13-й день операції. Він доставляв кисневі балони з третьої камери підземелля у те місце, де перебувають діти. На зворотному шляху він втратив свідомість. Спроби реанімувати його були безуспішними: він помер о 01:00 за місцевим часом.

За словами губернатора, завдання дайвера полягала в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху.

Саман Кунан був членом елітного військового морського підрозділу Таїланду, яке входило в рятувальну команду в Чіанг Рай.

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

 

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06 07 2018 08:40
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