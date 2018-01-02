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У Таїланді заборонили курити на пляжах

Саборона стосується будь-якого сміття, яке відпочивальники спробують кинути на пляжі або закопати в пісок, а не лише недопалків
Закон про заборону паління на пляжах Таїланду, ухвалений у листопаді минулого року, остаточно набув чинності 1 лютого, тепер курцям загрожує рік в'язниці або штраф понад $3 тис.
У Таїланді заборонили курити на пляжах Фото: facildedigerir.com

Заборона поширюється на всі види сигарет, зокрема й електронні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Він діє на 24-х найпопулярніших пляжах, розташованих на узбережжях Андаманського моря і Сіамської затоки в 15-ти провінціях Таїланду. Серед них – Має Пім у Районгу, Лаем Сінг у Чантабурі, Банг Саен, Паттайя і Ко Сі Чанг у Чонбурі, Ча-Ам у Пхетчабурі, Хуа Хін у Кірі Кан, Патонг на Пхукеті, Ко Самуї у Сурат Тані та інші.

Тож тепер курцям доведеться викидати недопалки до того, як вони прийшли на море. З цією метою перед входом на пляжі будуть встановлені спеціальні контейнери.

Як пише газета The Phuket News, протягом трьох місяців співробітники департаменту морських і прибережних ресурсів біологічного центру Пхукета проводили роз'яснювальну роботу на курортах, нагадуючи курцям і туристам, що з 1 лютого їх очікує покарання за паління.

За даними видання, заборона стосується будь-якого сміття, яке відпочивальники спробують кинути на пляжі або закопати в пісок, а не лише недопалків.

Мета заборони - очистити пляжі від величезної кількості недопалків, які до вечора килимом покривають пісок.

Нагадаємо, що в Австрії відмовилися від планів запровадити повну заборону куріння в барах і ресторанах. Заборона мала набути чинності в травні 2018 року.

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01 02 2018 13:16
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