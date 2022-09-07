CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентр протидії дезінформації при РНБО України спростував низку фейків з приводу заборони паління електронних сигарет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центр протидії дезінформації спростував фейки про заборону електронних сигарет в громадських місцях
Мін’юст України наводить чіткий перелік громадських місць, до яких належать: ліфти й таксофони; приміщення та території закладів охорони здоров’я та навчальних закладів; дитячі майданчики; підземні переходи; спеціально обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що нині тиражується інформація про заборону паління в громадських місцях, але начебто ніхто не знає, що таке громадське місце. Водночас, Міністерство юстиції надало чіткий їх перелік, про це ЦПД повідомляє в Телеграмі.
"Мін’юст України наводить чіткий перелік громадських місць, до яких належать: ліфти й таксофони; приміщення та території закладів охорони здоров’я та навчальних закладів; дитячі майданчики; підземні переходи; спеціально обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, із повним переліком громадських місць можна ознайомитися за посиланням.
Ще одним фейком є інформація про те, що в кожному ресторані начебто є місця, де на столах стоять попільнички з позначкою для куріння електронних сигарет. Насправді з 11 липня у ресторанних закладах заборонять попільнички та місця для паління електронних сигарет.
Крім того, неправдивою є інформація про те, що у під’їздах можна палити, оскільки це не громадське місце. Насправді ж під’їзди багатоквартирних житлових будинків віднесені до категорії громадських місць. Тому палити в під’їздах теж заборонено.
Як повідомлялося, за інформацією ЦПД, поширюється фейк, що "заборонили користуватися електронними сигаретами, і це обмежує права". Як зауважили у ЦПД, заборонили не електронні сигарети, а будь-яке їх куріння у громадських місцях.
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09 07 2022 09:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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