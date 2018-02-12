У Тбілісі затримали сімох українців, їх підозрюють у незаконному придбанні вогнепальної зброї

Раніше повідомлялося, що затримані п'ятеро українців, серед яких грузинський військовий з батальйону "Донбас"

В Тбілісі в результаті проведеної спецоперації було затримано сімох громадян України.

Затриманих підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухового пристрою, скоєному групою, посилаючись на дані МВС країни повідомляє "Перший канал" Грузії.

Відповідно до повідомлення, затримання відбулося на підставі статті 236 КК Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

"Серед затриманих - колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. За заявою членів сім'ї Чхетія, він мав намір взяти участь у неділю в акції протесту колишньої партії влади "Єдиний національний рух", лідером якої є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили УП, що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Раніше повідомлялося, що в готелі "Альянс" в Тбілісі було затримано п'ятеро громадян України. Серед затриманих і колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. Його батько Серго Чхетія розповів журналістам, що його син збирався брати участь в акції протесту, запланованої на сьогодні в Тбілісі.