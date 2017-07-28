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У центрі Гельсінкі чоловік скоїв наїзд на натовп людей, є жертви

Згідно з інформацією поліції, в результаті наїзду одна людина загинула
У центрі Гельсінкі невідомий чоловік на автомобілі врізався в пішоходів.
У центрі Гельсінкі чоловік скоїв наїзд на натовп людей, є жертви Фото: HS

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Інцидент стався близько 18.00 за місцевим часом.

Згідно з інформацією поліції, в результаті наїзду одна людина загинула. Крім того, четверо людей дістали поранення, їх вже відвезли до лікарні.

Незначні ушкодження отримали ще декілька людей, однак їм допомога лікарів не знадобилася.

Поліція вже затримала водія автомобіля і вже допитує його. Повідомляється, що йдеться про 50 річного фіна. За даними ЗМІ, він був напідпитку.

Чи мав напад терористичне підґрунтя наразі невідомо, поліція проводить в районі наїзду слідчі дії.

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28 07 2017 20:18
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