У центрі Харкова знайшли повішеною жінку-нотаріуса
"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці 11 грудня прийшла на роботу.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події та опитують свідків.
"Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевого видання NewsRoom, покінчила з життям нотаріус Юлія Грузкова, яка була вдовою адвоката і бізнесмена Олександра Грузкова, застреленого у січні 2015 року.
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