У центрі Харкова знайшли повішеною жінку-нотаріуса

Поліція Харкова встановлює обставини смерті жінки, яку знайшли повішеною в офісі на вулиці Сумській.

"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці 11 грудня прийшла на роботу.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події та опитують свідків.

"Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання NewsRoom, покінчила з життям нотаріус Юлія Грузкова, яка була вдовою адвоката і бізнесмена Олександра Грузкова, застреленого у січні 2015 року.