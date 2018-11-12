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У центрі Харкова знайшли повішеною жінку-нотаріуса

Попередня причина смерті жінки - самогубство
Поліція Харкова встановлює обставини смерті жінки, яку знайшли повішеною в офісі на вулиці Сумській.
У центрі Харкова знайшли повішеною жінку-нотаріуса Фото: mvs.gov.ua

"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці 11 грудня прийшла на роботу.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події та опитують свідків.

"Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.         

За даними місцевого видання NewsRoom, покінчила з життям нотаріус Юлія Грузкова, яка була вдовою адвоката і бізнесмена Олександра Грузкова, застреленого у січні 2015 року.

 
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11 12 2018 14:20
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