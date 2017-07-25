У центрі Києва на чотири дні обмежать рух транспорту

На час обмеження руху буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування

З 27 до 30 липня у центральній частині Києва буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів, у зв’язку з проведенням заходів, присвячених відзначенню чергової річниці хрещення Київської Русі-України.

На зазначений період обмежать рух:

27 липня з 11:00 до 16:30 на вул. Трьохсвятительській (на відрізку від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Михайлівської до площі Європейської), Володимирському узвозі, Парковій дорозі (на відрізку від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (на відрізку від вул. Шовковичної до площі Європейської);

28 липня з 12:00 до 13:30 на бульварі Тараса Шевченка (на відрізку від будинку №20 до будинку №14), вул. Володимирській (на відрізку від будинку №56 до площі Софійської), Володимирському проїзді. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Окрім того, з 29 до 30 липня на вул. Ярославів Вал (від перетину вулиць Ярославів Вал та Володимирської до перетину вулиць Ярославів Вал та Лисенка) буде обмежено рух транспортних засобів через проведення культурно-мистецької акції з нагоди святкування Дня хрещення Київської Русі-України на території Національного заповідника "Софія Київська" та музею "Золоті ворота".

Зазначимо, що на час обмеження руху буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить через місця проведення заходів.

Нагадаємо, українська православна церква Московського патріархату 27 липня проведе молебень на Володимирській гірці і хресний хід у центрі Києва напередодні річниці хрещення Київської Русі.