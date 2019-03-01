У центрі Києва під час бійки вбили чоловіка: підозрюваний сам прийшов у поліцію

На Печерську в Києві між двома чоловіками сталася бійка: за попередньою інформацією, професійний боксер убив співробітника Управління державної охорони.

"Свідки правоохоронцям розповіли, що у потерпілого відбувся дорожній конфлікт із невідомим, який вигулював двох собак. Незнайомець вдарив опонента, від чого той впав і помер на місці", - розповіли в поліції, повідомляє "Громадське".

За даними правоохоронців, підозрюваний - киянин 1982 року народження. Згодом він разом з адвокатом прийшов до Печерського управління поліції.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, підозрюваний - професійний боксер-важковаговик Петро Очеретяний, а загиблий - 26-річний співробітник УДО.

В мережі з’явилося відео бійки.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у Києві невідомі побили авіаконструктора держпідприємства "Антонов" 81-річного Віктора Ковальського, який понад 40 років працює на підприємстві і брав участь у розробці і створенні легендарного літака Ан-225 "Мрія".