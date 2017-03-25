У центрі Києва стрілянина, є поранений, – ФОТО Відомо про двох затриманих

У центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.

Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське". Інцидент стався поблизу ресторану "Хмелі-Сунелі".

Фото: hromadske.ua За попередньою інформацією, причиною стрілянини стала сварка. Один із учасників конфлікту зазнав поранення в ногу. Його забрала швидка допомога.

Фото: hromadske.ua На місці працюють поліцейські. Вони повідомили про двох затриманих.

Фото: hromadske.ua Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській 23 березня сталася стрілянина, внаслідок якої є, як мінімум, дві людські жертви.

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