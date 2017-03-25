CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва стрілянина, є поранений, – ФОТО
Відомо про двох затриманих
Фото: hromadske.ua
Про це повідомляє "Громадське".
Інцидент стався поблизу ресторану "Хмелі-Сунелі".
Фото: hromadske.ua
За попередньою інформацією, причиною стрілянини стала сварка.
Один із учасників конфлікту зазнав поранення в ногу. Його забрала швидка допомога.
Фото: hromadske.ua
На місці працюють поліцейські. Вони повідомили про двох затриманих.
Фото: hromadske.ua
Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській 23 березня сталася стрілянина, внаслідок якої є, як мінімум, дві людські жертви.
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