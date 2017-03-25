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У центрі Києва стрілянина, є поранений, – ФОТО

Відомо про двох затриманих
У центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.
У центрі Києва стрілянина, є поранений, – ФОТО Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське".

Інцидент стався поблизу ресторану "Хмелі-Сунелі". 


Фото: hromadske.ua

За попередньою інформацією, причиною стрілянини стала сварка.

Один із учасників конфлікту зазнав поранення в ногу. Його забрала швидка допомога.


Фото: hromadske.ua

На місці працюють поліцейські. Вони повідомили про двох затриманих.


Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській 23 березня сталася стрілянина, внаслідок якої є, як мінімум, дві людські жертви.

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25 03 2017 23:40
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