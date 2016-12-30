CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля Палацу спорту в Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка і жінку. У важкому стані вони госпіталізовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва з вогнепальної зброї важко поранили чоловіка і жінку
У важкому стані вони госпіталізовані
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у фейсбуці.
"Розстріл в центрі Києва: біля Палацу спорту з вогнепальної зброї важко поранені чоловік і жінка. В приміщенні та на подвір'ї величезні калюжі крові", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждалих у важкому стані госпіталізовано до 17-ї лікарні. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 12 2016 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: