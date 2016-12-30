У центрі Києва з вогнепальної зброї важко поранили чоловіка і жінку

У важкому стані вони госпіталізовані

Біля Палацу спорту в Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка і жінку. У важкому стані вони госпіталізовані.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у фейсбуці.

"Розстріл в центрі Києва: біля Палацу спорту з вогнепальної зброї важко поранені чоловік і жінка. В приміщенні та на подвір'ї величезні калюжі крові", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих у важкому стані госпіталізовано до 17-ї лікарні. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.