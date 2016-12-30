Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Києва з вогнепальної зброї важко поранили чоловіка і жінку

У важкому стані вони госпіталізовані
Біля Палацу спорту в Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка і жінку. У важкому стані вони госпіталізовані.
У центрі Києва з вогнепальної зброї важко поранили чоловіка і жінку

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у фейсбуці.

"Розстріл в центрі Києва: біля Палацу спорту з вогнепальної зброї важко поранені чоловік і жінка. В приміщенні та на подвір'ї величезні калюжі крові", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих у важкому стані госпіталізовано до 17-ї лікарні. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2016 22:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.