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У центрі Львова чоловік стріляв у скрипальку

За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль
У Львові на площі Ринок 22 липня невідомий поранив у ногу із пневматичної зброї скрипальку.
У центрі Львова чоловік стріляв у скрипальку Фото: Jorge Láscar via Flickr

За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль, повідомили у поліції Львівської області.

Лікарі вилучили з рани металеву кулю. Після надання медичної допомоги пацієнтку відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.

 

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23 07 2018 11:37
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