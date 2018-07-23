У центрі Львова чоловік стріляв у скрипальку

За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль

У Львові на площі Ринок 22 липня невідомий поранив у ногу із пневматичної зброї скрипальку.

За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль, повідомили у поліції Львівської області.

Лікарі вилучили з рани металеву кулю. Після надання медичної допомоги пацієнтку відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисника.