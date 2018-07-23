НОВИНИУ Львові на площі Ринок 22 липня невідомий поранив у ногу із пневматичної зброї скрипальку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Львова чоловік стріляв у скрипальку
За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль
Фото: Jorge Láscar via Flickr
За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль, повідомили у поліції Львівської області.
Лікарі вилучили з рани металеву кулю. Після надання медичної допомоги пацієнтку відпустили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.
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23 07 2018 11:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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