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У центрі Одеси під час руху загорівся трамвай, - ФОТО ВІДЕО

пасажири панікували і стрибали з вікон - одна жінка зламала ногу
У центрі Одеси вдень 12 січня під час руху загорівся трамвай, в якому в цей час перебували люди.
У центрі Одеси під час руху загорівся трамвай, - ФОТО ВІДЕО Фото: Думська

Інцидент стався на перетині вулиць Старопортофранківської і Торгової близько 11:00. Як повідомляє видання, причиною пожежі стало займання проводки в кабіні водія, - повідомляє "Думська".

Фото: Думська

Після того, як вогонь охопив транспортний засіб, пасажири самостійно намагалися вибратися назовні. Одна жінка постраждала в результаті падіння на асфальт з вікна трамвая. Вона була госпіталізована з переломом ноги.


Фото: Думська

Про інших потерпілих унаслідок інциденту не повідомляється. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва через аварію на Новодарницькому каналізаційному колекторі утворилося провалля діаметром шість метрів та глибиною майже чотири метра.

 
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12 01 2018 14:18
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