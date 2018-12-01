У центрі Одеси під час руху загорівся трамвай, - ФОТО ВІДЕО пасажири панікували і стрибали з вікон - одна жінка зламала ногу

У центрі Одеси вдень 12 січня під час руху загорівся трамвай, в якому в цей час перебували люди.

Фото: Думська

Інцидент стався на перетині вулиць Старопортофранківської і Торгової близько 11:00. Як повідомляє видання, причиною пожежі стало займання проводки в кабіні водія, - повідомляє "Думська". Фото: Думська Після того, як вогонь охопив транспортний засіб, пасажири самостійно намагалися вибратися назовні. Одна жінка постраждала в результаті падіння на асфальт з вікна трамвая. Вона була госпіталізована з переломом ноги.

Фото: Думська Про інших потерпілих унаслідок інциденту не повідомляється. Пожежу було оперативно ліквідовано. Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва через аварію на Новодарницькому каналізаційному колекторі утворилося провалля діаметром шість метрів та глибиною майже чотири метра.

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