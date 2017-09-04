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У центрі Стокгольма 10 тисяч людей вшанували пам'ять жертв теракту, – ФОТО

На акцію зібралися близько 10 тисяч осіб
Акція "Маніфестація любові" відбулася в неділю, 9 квітня, на площі Сергельсторг у центрі Стокгольма.
У центрі Стокгольма 10 тисяч людей вшанували пам Фото: reuters.com

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Майданчик розташований лише за декілька сотень метрів від того місця, де 7 квітня вантажівка з терористом за кермом в'їхала в натовп, що спричинило смерть чотирьох і поранення ще 15 перехожих.

Захід, покликаний стати мирним протестом городян проти терору, привернув увагу безлічі жителів та гостей міста. На площі зібралися близько 10 тис. осіб.


Фото: reuters.com

Учасники акції вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Багато учасників принесли з собою свічки. До сходів біля Сергельсторг в неділю вранці знесли всі квіти, які до цього покладали до імпровізованого меморіалу на центральній вулиці Дроттнінггатан, де сталася атака.


Фото: Maja Suslin / EPA / Scanpix / LETA

Нагадаємо, шведська поліція назвала національності чотирьох загиблих під час наїзду вантажівки на людей в Стокгольмі 7 квітня.

Шведські правоохоронці під час розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.

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09 04 2017 21:30
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