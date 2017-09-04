CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШведська поліція назвала національності чотирьох загиблих під час наїзду вантажівки на людей в Стокгольмі 7 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами теракту в Стокгольмі стали британець, бельгієць і два шведа
Раніше поліція підтвердила, що винуватцем виявився 39-річним громадянином Узбекистану
Фото:twitter.com/Swedenfiles
Серед жертв теракту були один британець, один бельгієць і два шведа.
Зазначимо, у результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 осіб госпіталізовані.
Нагадаємо, у п'ятницю у центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що інцидент, швидше за все, є терактом.
Шведські правоохоронці в ході розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.
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