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Через теракт у Стокгольмі загинули чотири людини

15 постраждалих госпіталізовано
В результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини.
Через теракт у Стокгольмі загинули чотири людини Фото:twitter.com/Swedenfiles

За даними поліції, до лікарень були доставлені 15 постраждалих, 9 із них знаходяться у важкому стані. Про це повідомляє Aftonbladet.

Поліція затримала одного підозрюваного, фото якого раніше розповсюдили ЗМІ. На даний момент він знаходиться під вартою, у вівторок суд буде вирішувати, чи залишатиметься він там і надалі.

Була також інформація про другого затриманого, але офіційно правоохоронні органи цього не підтверджують.

Нагадаємо, вчора у центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що інцидент, швидше за все, є терактом

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08 04 2017 10:57
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