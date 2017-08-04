Через теракт у Стокгольмі загинули чотири людини

В результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини.

За даними поліції, до лікарень були доставлені 15 постраждалих, 9 із них знаходяться у важкому стані. Про це повідомляє Aftonbladet.

Поліція затримала одного підозрюваного, фото якого раніше розповсюдили ЗМІ. На даний момент він знаходиться під вартою, у вівторок суд буде вирішувати, чи залишатиметься він там і надалі.

Була також інформація про другого затриманого, але офіційно правоохоронні органи цього не підтверджують.

Нагадаємо, вчора у центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що інцидент, швидше за все, є терактом