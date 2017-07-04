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У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп людей, - ОНОВЛЕНО

Поліція підозрює, що це був теракт, подібно тим, що сталися в Ніцці і Берліні
У центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей.
У Стокгольмі вантажівка в Фото:twitter.com/Swedenfiles

У центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей, - повідомляє Reuters.

В результаті атаки, за даними шведського радіо SR, три людини загинуло.

 

За словами очевидців, вантажівка навмисно врізався в перехожих.

Як пише швецьке видання svt, поліція підозрює, що це був теракт, подібно тим, що сталися в Ніцці і Берліні

ОновленняПрем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що сьогоднішній інцидент у центрі Стокгольма, коли вантажівка врізалася в натовп людей біля торгового центру Ahlens Mall, швидше за все, є терактом, - повідомляє The Local.

Компанія, якій належить вантажівка, повідомила, що її перед цим вкрали.

Шведські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що саме він був за кермом вантажівки.

Sky News опублікував фото затримання:

 

Торгова пішохідна вулиця Дроттнінгатан, де стався наїзд вантажівки на натовп, і центральні квартали Стокгольма наразі оточено. Метро не працює.

Нагадаємо, 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
 
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07 04 2017 17:59
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