У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп людей, - ОНОВЛЕНО

Поліція підозрює, що це був теракт, подібно тим, що сталися в Ніцці і Берліні

У центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей.

У центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей, - повідомляє Reuters.

В результаті атаки, за даними шведського радіо SR, три людини загинуло. A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob — Peter Yeung (@ptr_yeung) 7 апреля 2017 г. За словами очевидців, вантажівка навмисно врізався в перехожих. Як пише швецьке видання svt, поліція підозрює, що це був теракт, подібно тим, що сталися в Ніцці і Берліні

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

Оновлення: Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що сьогоднішній інцидент у центрі Стокгольма, коли вантажівка врізалася в натовп людей біля торгового центру Ahlens Mall, швидше за все, є терактом, - повідомляє The Local.

Компанія, якій належить вантажівка, повідомила, що її перед цим вкрали.

Шведські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що саме він був за кермом вантажівки.

Sky News опублікував фото затримання:

#Stockholm truck crash: Picture emerges of man being arrested. Latest on Sky News pic.twitter.com/N74gazS79x — Sky News (@SkyNews) 7 апреля 2017 г.

Торгова пішохідна вулиця Дроттнінгатан, де стався наїзд вантажівки на натовп, і центральні квартали Стокгольма наразі оточено. Метро не працює.