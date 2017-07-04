У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп людей, - ОНОВЛЕНО
У центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей, - повідомляє Reuters.
В результаті атаки, за даними шведського радіо SR, три людини загинуло.
A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob— Peter Yeung (@ptr_yeung) 7 апреля 2017 г.
За словами очевидців, вантажівка навмисно врізався в перехожих.
Як пише швецьке видання svt, поліція підозрює, що це був теракт, подібно тим, що сталися в Ніцці і Берліні
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
Оновлення: Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що сьогоднішній інцидент у центрі Стокгольма, коли вантажівка врізалася в натовп людей біля торгового центру Ahlens Mall, швидше за все, є терактом, - повідомляє The Local.
Компанія, якій належить вантажівка, повідомила, що її перед цим вкрали.
Шведські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що саме він був за кермом вантажівки.
Sky News опублікував фото затримання:
#Stockholm truck crash: Picture emerges of man being arrested. Latest on Sky News pic.twitter.com/N74gazS79x— Sky News (@SkyNews) 7 апреля 2017 г.
Торгова пішохідна вулиця Дроттнінгатан, де стався наїзд вантажівки на натовп, і центральні квартали Стокгольма наразі оточено. Метро не працює.
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