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Теракт у Стокгольмі: у вантажівці знайшли сумку з вибухівкою

Через теракт загинули чотири особи
Шведські правоохоронці в ході розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.
Теракт у Стокгольмі: у вантажівці знайшли сумку з вибухівкою Фото:twitter.com/Swedenfiles

"Сумку з вибуховою речовиною було знайдено у вантажівці, яку використали в ході терористичної атаки вчора в Стокгольмі, повідомили кілька джерел у поліції", - інформує місцевий телеканал SVT.

Зазначимо, у результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 осіб госпіталізовані.

Нагадаємо, вчора у центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що інцидент, швидше за все, є терактом.

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08 04 2017 12:49
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