У Туреччині зіштовхнулися потяги: четверо загиблих, 43 постраждалих
За попередніми даними, швидкісний потяг Анкара - Конья близько 6:30 зіштовхнувся із приміським потягом, повідомляє CNN Turk.
Аварія сталася приблизно через чотири хвилини після того, як поїзд рушив від станції Енімахалле в передмісті турецької столиці.
На момент аварії швидкість поїзда складала 80-90 кілометрів на годину. Після зіткнення швидкісний поїзд врізався ще й в естакаду, обламки якого впали на вагони. У результаті аварії два вагони зійшли з рейок.
На місці працюють десятки рятувальників і машин швидкої допомоги, постраждалих відправляють до лікарень, в тому числі вертольотами.
Нагадаємо, в жовтні в Індії швидкісний потяг, не зупиняючись, в'їхав у натовп людей, які прийшли на релігійне свято. Десятки людей загинули.
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