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У Туреччині зіштовхнулися потяги: четверо загиблих, 43 постраждалих

На місці працюють десятки рятувальників і машин швидкої допомоги
У Туреччині зійшов з рейок швидкісний поїзд, який зіштовхнувся із приміським потягом. У результаті аварії загинули 4 чотири людини, ще 43 пасажири отримали травми.
У Туреччині зіштовхнулися потяги: четверо загиблих, 43 постраждалих Фото: cnnturk.com

За попередніми даними, швидкісний потяг Анкара - Конья близько 6:30 зіштовхнувся із приміським потягом, повідомляє CNN Turk.

Аварія сталася приблизно через чотири хвилини після того, як поїзд рушив від станції Енімахалле в передмісті турецької столиці.

На момент аварії швидкість поїзда складала 80-90 кілометрів на годину. Після зіткнення швидкісний поїзд врізався ще й в естакаду, обламки якого впали на вагони. У результаті аварії два вагони зійшли з рейок.

На місці працюють десятки рятувальників і машин швидкої допомоги, постраждалих відправляють до лікарень, в тому числі вертольотами.

Нагадаємо, в жовтні в Індії швидкісний потяг, не зупиняючись, в'їхав у натовп людей, які прийшли на релігійне свято. Десятки людей загинули.

 

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13 12 2018 09:19
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