У Венесуелі під час протестів убили двох людей

Під час масових протестів у Венесуелі в середу, 19 квітня, загинули дві людини.

Від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі. Його смерть підтвердили в лікарні, куди хлопця доправили для операції після важкого поранення, повідомляє Німецька хвиля.

Раніше генеральна прокуратура країни підтвердила поранення 17-річного студента з опозиційного табору, заявивши, що ведеться розслідування. За деякими даними, юнак не мав наміру брати участь в акції, а лише перебував дуже близько до групи опозиційних демонстрантів. Тим часом силовики застосували сльозогінний газ на демонстрації.

Пізніше агентство AP повідомило також про загибель 23-річної жінки на акції протесту в місті Сан-Крістобаль. Мер міста розповів, що вона була вбита пострілом з боку проурядових груп, які оточили опозиціонерів.



Фото: EPA/UPG

У столиці країни і багатьох інших містах на акцію протесту, яку організатори назвали "мати всіх маршів", вийшли сотні тисяч жителів. Учасники мітингу в Каракасі заполонили головну магістраль, розмахують плакатами, прапорами Венесуели і кричать "Геть диктатуру!" і "Мадуро - геть!". Уже відомо, що сльозогінний газ застосували в декількох житлових районах венесуельської столиці і в місті Сан-Крістобаль.

Прихильники чавіста Мадуро також організували мітинг на прохання президента, передає агентство Reuters.

Напередодні масових акцій протесту у Венесуелі 11 держав Латинської Америки закликали владу в Каракасі поважати свободу демонстрацій. Уряд Венесуели має "гарантувати право на проведення мирних мітингів", йдеться в спільній заяві, яку оприлюднили 17 квітня Аргентина, Бразилія, Чилі, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу і Уругвай.



Фото: EPA/UPG

Країни, які підписали заяву, висловили глибоку стурбованість насильством і загибеллю учасників акцій протесту у Венесуелі, де за останні дні в результаті вуличних сутичок між силами правопорядку і демонстрантами вже загинули п'ятеро людей.

Зі свого боку президент Венесуели 17 квітня заявив, що має намір збільшити чисельність збройних народних дружин зі 100 тисяч до 500 тисяч осіб, причому кожен новий дружинник отримає зброю.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час масових опозиційних протестів було вбито 13-річного підлітка.