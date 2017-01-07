У Вінниці невідомі жбурнули гранату в магазин, – ФОТО

Сьогодні, 1 липня, близько 11:00 години у місті Вінниця двоє невідомих кинули вибуховий предмет у приміщення магазину одягу, внаслідок чого почалася пожежа.

Вогонь швидко локалізували та загасили рятувальники. На місці події працюють поліцейські-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.



Фото: vn.npu.gov.ua

"За попередньою інформацією, до магазину під’їхало двоє невідомих на мотоциклі "Сузукі" біло-синього кольору. Водій та пасажир перебували в мотоциклетних шоломах синього кольору. В момент, коли працівниця магазину відкривала приміщення, один із чоловіків пирснув невідомою речовиною їй в обличчя. Інший зловмисник кинув вибуховий предмет у двері магазину. Після цього обоє втекли на мотоциклі. Після надходження інформації на лінію 102 на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції, швидка медична допомога", – інформує поліція.

Працівниці магазину надано медичну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Внаслідок інциденту більше ніхто з громадян не постраждав.

Пожежники швидко локалізували і загасили вогонь.

Поліцією вживаються заходи по затриманню зловмисників, введено план "Перехват". На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, слідчо-оперативна група.



Фото: vn.npu.gov.ua

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