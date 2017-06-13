У Харкові пенсіонер підірвав гранату через конфлікт з іншими чоловіками

У Хмельницькому конфлікт у гаражному масиві закінчився тим, що один з його учасників - 65-річний пенсіонер - підірвав гранату РГД-5.

"Правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт на ґрунті розподілу майна, в розпалі 65-річний пенсіонер підірвав бойову гранату РГД-5. Більшості присутніх вдалося сховатися, а ось 46-річний хмельничанин вчасно не зорієнтувався і отримав у результаті вибуху осколкові поранення спини і ноги. Після надання медичної допомоги в Хмельницькій міській лікарні чоловіка відпустили додому", - повідомляє сайт обласної поліції.

Зловмисника затримали за ст. 208 КПК, він перебуває в СІЗО.

Розпочато досудове розслідування за п. 5 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) - замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

Поліцейські з'ясовують усі обставини події, зокрема - походження вибухового пристрою.

Нагадаємо, що на вулиці Тихого в Ужгороді біля залізничного вокзалу поліція затримала місцевого жителя, який пропонував перехожим придбати гранату РГД-5.