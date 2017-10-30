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У Вірменії затримали чоловіка, який з ножем узяв заручників у дитячому садку

За попередньою інформацією, постраждали дві людини
У місті Армавір у Вірменії озброєний ножем чоловік узяв у заручники співробітників і вихованців дитячого садка "Манушак".
У Вірменії затримали чоловіка, який з ножем узяв заручників у дитячому садку Фото: google.com

У поліції розповіли, що повідомлення про напад надійшло о 16:20 за місцевим часом (14:20 за Києвом), повідомляє видання News.am.

"У будівлю проник озброєний ножем чоловік. Вимог не пред'явлено", - розповів "Інтерфаксу" начальник відділу інформації та зв'язків із засобами масової інформації поліції Вірменії Едгар Джаноян.

За даними джерела агентства в правоохоронних органах, до 17:51 за місцевим часом (до 15:51 за Києвом), чоловік звільнив більшість заручників, продовжуючи утримувати одну дитину.

"Интерфакс" пізніше повідомив, що чоловік зажадав зустрічі з колишньою дружиною, яка працює в цій установі.

"Він зажадав зустрічі з колишньою дружиною. Крім того, теща цього чоловіка є завідувачкою дитячого садка", - сказав співрозмовник агентства.

Згодом поліція звільнила дитину, утримувану в заручниках у дитячому садку міста Армавір. Дитину передали батькам, а також співробітники правоохоронних органів вивели з будівлі дитсадка чоловіка.

Повідомляється, що в будівлі було чутно звуки пострілів. За попередньою інформацією, постраждали дві людини, їхніх імен не називають.

"Під час переговорів поліцейським вдалося вивести дитину з кімнати, після чого були застосовані спецзасоби. Чоловік спробував завдати собі ушкоджень, що було припинено співробітниками поліції. Його доставили в лікарню, де зараз йому надається медична допомога", - повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Ахаронян.

Нагадаємо, що озброєний чоловік захопив заручників в місті Нанітон в центральній частині Великої Британії.

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30 10 2017 21:31
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