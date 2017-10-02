У Волновасі колишній бойовик "ДНР" з товаришем згвалтував 15-річну дівчину

Поліцейськими Волновахи затримано двох молодиків, які зґвалтували 15-річну дівчину. Один із зловмисників майже рік перебував у незаконному збройному формуванні "Оплот" так званої "ДНР".

До чергової частини поліції надійшло повідомлення від директора Краснівської школи про те, що два хлопця зґвалтували 15-річну школярку, повідомляє прес-служба МВС України.

"Того дня 15-річна дівчина знаходилася у подруги в Діанівці Волновахського району. Пізніше до них приїхали знайомі цієї дівчини. Один із них, 19-річний хлопець, запропонував потерпілій підвезти її додому, на що вона погодилася. Посадивши її в машину, зловмисник поїхав в іншому напрямку. Він змусив 15-річну дівчину зайти до його будинку у селі Калинове, де на них чекав його 18-річний друг. Хлопці почали пити спиртне, а потім скоїли противоправні дії стосовно наляканої школярки. Після потерпіла знайшла сили, щоб втекти", - сказано в повідомленні прес-служби.

Обох ґвалтівників затримала поліція.

Факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Під час слідчо-оперативних дій також стало відомо, що один із ґвалтівників, 19-річний хлопець має причетність до незаконних збройних формувань.

"За словами затриманого, за кілька місяців до початку окупації Донеччини він навчався в училищі у Макіївці. З приходом окупантів, не закінчивши навчання, він поїхав до Донецька до своєї дівчини. Її рідний брат виявився "заступником командира"однієї з "рот" бандформування "Оплот". Так розпочалася його "служба" на терористів", - зазначили в прес-службі.

Хлопець розповів, що йому видали автомат Калашникова, пістолет, набої до них, гранату Ф-1, камуфляжну форму "піксель" російського виробництва та призначили "заступником заступника". Зі всім цим він їздив по блокпостам, а також брав участь у боях проти українських військових.

Нагадаємо, що в Солом'янському районі Києва троє чоловіків пограбували і зґвалтували жінку.