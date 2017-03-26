У Ємені президента засудили до страти

У Ємені на території, підконтрольній шиїтським повстанцям, суд виніс смертний вирок президенту Абд Раббо Мансуру Хаді і шістьом чиновникам його уряду.

Вирок винесений за звинуваченням у "державній зраді". Про це повідомляє Reuters.

До "список" внесено посла Ємену в США Ахмеда Авада Бін Мубарака і колишнього міністра закордонних справ Ріяда Ясіна.

Як відомо, збройний конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами, прихильниками колишнього президента Алі Абдалли Салеха, і урядом, який підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2014 року. За даними ООН, з моменту втручання Ер-Ріяда в конфлікт у країні загинули понад 7400 осіб. ООН визнала ситуацію в Ємені, Нігерії, Сомалі та Південному Судані найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року.

Нагадаємо, у січні 2015 року Абд Раббо Мансуру Хаді подав прохання про відставку на тлі загострення політичної ситуації в Ємені.