У Ємені президента засудили до страти
Вирок винесений за звинуваченням у "державній зраді". Про це повідомляє Reuters.
До "список" внесено посла Ємену в США Ахмеда Авада Бін Мубарака і колишнього міністра закордонних справ Ріяда Ясіна.
Як відомо, збройний конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами, прихильниками колишнього президента Алі Абдалли Салеха, і урядом, який підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2014 року. За даними ООН, з моменту втручання Ер-Ріяда в конфлікт у країні загинули понад 7400 осіб. ООН визнала ситуацію в Ємені, Нігерії, Сомалі та Південному Судані найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року.
Нагадаємо, у січні 2015 року Абд Раббо Мансуру Хаді подав прохання про відставку на тлі загострення політичної ситуації в Ємені.
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