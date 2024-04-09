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ПОЛІТИКА

США передали Україні зброю та боєприпаси, які було вилучено під час перевезення до Ємену

09 квітня 2024, 17:00
США передали Україні зброю та боєприпаси, які було вилучено під час перевезення до Ємену
Джерело: twitter.com/CENTCOM
У командуванні вважають, що ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення росії.

Уряд Сполучених Штатів Америки 4 квітня 2024 року передав Збройним силам України більше пʼяти тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

Про це повідомляє Центральне командування США.

"4 квітня 2024 року уряд США передав українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду", - йдеться в повідомленні.

У командуванні вважають, що ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення росії.

Зазначається, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

"Спочатку ці боєприпаси вилучило Центральне командування США і військово-морські сили партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період із 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року. Боєприпаси було передано КВІР хуситів у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

СШАзброяЄмендопомога Україні

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