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У США схвалять допомогу Україні на понад $60 млрд у квітні – Волкер

09 квітня 2024, 13:37
У США схвалять допомогу Україні на понад $60 млрд у квітні – Волкер
Фото: УНІАН
80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

Уже у квітні США схвалять додаткову допомогу Україні у розмірі $61 млрд.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 млрд. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 млрд, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі", – заявив він.

Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами.

"Ми хочемо домогтися цього, а потім проводити президентські вибори. Це буде 60 мільярдів, і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори", – заявив він.

При цьому Волкер додав, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

"Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів", – підкреслив він.

Курт Волкердопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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