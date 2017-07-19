У Ємені внаслідок авіаудару загинули 20 мирних осіб

В Ємені в результаті авіаудару загинули як мінімум 20 мирних жителів.

Авіаудар потрапив в групу мирних жителів у районі Мавза в південно-західній провінції Таїз у вівторок, 18 липня. Велика частина загиблих були членами однієї сім'ї. Також наголошується, що ударна група атакувала жителів у селі Аль-Атерових.

За словами місцевих жителів, напад здійснив військовий літак очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка бореться з шиїтськими повстанцями в підтримку уряду Ємену. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву Організації Об'єднаних Націй.

Зазначимо, що представники офіційної влади Ємену підтвердили загибель 20 осіб, додавши, що серед жертв є жінки та діти.

Нагадаємо, наприкінці січня понад 100 людей загинули унаслідок збройних зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хуситами в Ємені.