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У Ємені внаслідок авіаудару загинули 20 мирних осіб

За словами місцевих жителів, напад здійснив військовий літак очолюваної Саудівською Аравією коаліції
В Ємені в результаті авіаудару загинули як мінімум 20 мирних жителів.
У Ємені внаслідок авіаудару загинули 20 мирних осіб Фото: nst.com.my

Авіаудар потрапив в групу мирних жителів у районі Мавза в південно-західній провінції Таїз у вівторок, 18 липня. Велика частина загиблих були членами однієї сім'ї. Також наголошується, що ударна група атакувала жителів у селі Аль-Атерових.

За словами місцевих жителів, напад здійснив військовий літак очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка бореться з шиїтськими повстанцями в підтримку уряду Ємену. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву Організації Об'єднаних Націй.

Зазначимо, що представники офіційної влади Ємену підтвердили загибель 20 осіб, додавши, що серед жертв є жінки та діти.

Нагадаємо, наприкінці січня понад 100 людей загинули унаслідок збройних зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хуситами в Ємені.

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19 07 2017 15:46
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