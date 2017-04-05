ПОЛІТИКА НОВИНИКомітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Європарламенті розширили безмитні квоти для України
ЄС має запропонувати Україні подальші торгові преференції
Фото: holos.uz
"ЄС має запропонувати Україні подальші торгові преференції, однак окремі категорії аграрної продукції не потребують додаткової підтримки ЄС" - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.
Зокрема, комітет вніс поправки у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину з переліку продукції, щодо якої ЄК пропонує ввести додаткові квоти.
Зазначимо, у Європарламенті підтверджують 11 червня як дату запровадження безвізового режиму для подорожей українських громадян до країн ЄС.
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04 05 2017 19:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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