У Європарламенті розширили безмитні квоти для України ЄС має запропонувати Україні подальші торгові преференції

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.

Фото: holos.uz

"ЄС має запропонувати Україні подальші торгові преференції, однак окремі категорії аграрної продукції не потребують додаткової підтримки ЄС" - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту. Зокрема, комітет вніс поправки у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину з переліку продукції, щодо якої ЄК пропонує ввести додаткові квоти. Зазначимо, у Європарламенті підтверджують 11 червня як дату запровадження безвізового режиму для подорожей українських громадян до країн ЄС.

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