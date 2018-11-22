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У Запоріжжі трамвай врізався в маршрутку: госпіталізовані п'ятеро осіб

Ведеться слідство
Вчора ввечері в Шевченківському районі Запоріжжя трамвай врізався у маршрутку.
У Запоріжжі трамвай врізався в маршрутку: госпіталізовані п Фото: Інтерфакс-Україна

Унаслідок аварії постраждали п'ятеро осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На перехресті вул. Героїв 55-ї бригади тощо Моторостроителей трамвай протаранив пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Нацполіції в Запорізькій області підтвердили, що в аварії постраждали попередньо п'ятеро осіб, які були госпіталізовані.

Про ступінь тяжкості травм постраждалих інформація поки відсутня. Рятувальники ДСНС оперативно змили паливо, яке розлилось по проїжджій частині з автобуса.

Нагадаємо, що в Києві водій легкового автомобіля в нападі гніву розбив лобове скло маршрутного таксі, яке його "підрізало" на дорозі.

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22 11 2018 09:57
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